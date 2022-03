Putins Oligarchen geht es an den Besitz: "Halten sie mal dagegen, was die Ukraine zu erleiden hat!"

Weltweit wird jetzt Jagd auf den Besitz der russischen Oligarchen gemacht, jene schwerreiche Clique, die von ihrer Nähe zu Putin profitiert und die Kriege des russischen Präsidenten mitfinanziert. Denn so sehr den Oligarchen ihre Nähe zum Kreml Wohlstand gebracht hat, leben wollen sie lieber im Westen, in London, an der Côte d‘Azur oder in New York. Der Volkswissenschaftler Matthias Ruffert hält es für gerechtfertigt, Luxusyachten zu beschlagnahmen und Vermögen einzufrieren. Er sagte in SWR Aktuell: "Nach dem EU-Beschluss ist es das Gleiche. Es wird der Begriff Eingefroren für sämtliche Gelder und wirtschaftliche Ressourcen verwendet. Und dazu gehört auch ein Schiff." Und auch Immobilien können nach Einschätzung des Rechtsexperten darunterfallen. "Das ist sogar noch klarer eine wirtschaftliche Ressource."

Welche Chancen Putins Handlanger haben, sich juristisch zu wehren, darüber hat Matthias Ruffert mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.