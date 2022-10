Putins Annexion ukrainischer Gebiete: Wie groß ist die Sorge in Kiew?

Russland will heute Fakten schaffen. Nach den inszenierten sogenannten „Referenden“ in der Ostukraine will Präsident Putin heute den „Vertrag“ über den „Beitritt“ von Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson zur Russischen Föderation unterzeichnen. Die Ukraine widerspricht und weiß die Internationale Gemeinschaft hinter sich, wenn sie von einer völkerrechtswidrigen Landnahme spricht. Marcel Roethig, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew, hat im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser erklärt, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Annexion reagieren.

SWR: Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kiew, Sie haben viele Kontakte in die Ukraine. Sind die Leute tatsächlich so gelassen angesichts dieser Machtinszenierung auf russischer Seite?

Marcel Roethig: Ich glaube, die Gelassenheit, die spricht ja schon Bände für das, was die Ukraine in den letzten Monaten durchgemacht hat. Man hat schlimme Dinge erlebt, die man sich nie hat vorstellen können. Und das jetzt ist eine neue Eskalationsstufe, die viele eigentlich schon erwartet haben. Man hat das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erwartet, aus russischer Sicht spätestens dann, wenn möglicherweise mehr ukrainisches Territorium besetzt ist. Das jetzt ist aber auch sicherlich ein Eingeständnis Russlands, dass man militärisch weiter nicht kommt außer das, was man jetzt - hat und eben strategisch wieder nach dem Verlust mit dem Charkiwer Gebiet das Heft des Handelns an sich reißen will. Insofern erlebe ich bei den Gesprächen in Kiew Gelassenheit, ja - aber vielleicht auch ein bisschen Fatalismus. Natürlich schwingt auch bei einigen die Angst mit, was eine nukleare Eskalation angeht. Der ukrainische Generalstab hat ja gestern Abend gesagt, dass der Einsatz taktischer Nuklearwaffen wahrscheinlich im Osten, auf Kommandozentren oder ukrainische Truppenkonzentrationen jetzt sehr hoch ist und man eben nicht weiß, wie weit der Kreml noch geht.

Das Argument aus der Ukraine lauter, es sei ja egal, wie der Feind diese Gebiete betrachte als Besatzung, als eigenes Gebiet, als Kampfzone. Es sei für die Ukraine ja ohnehin Ziel, den gesamten Osten des Landes inklusive der Krim zurückzuerobern. Dieses Argument der Ukraine blendet diese Drohungen Moskaus aus. Aber Sie haben schon so eine gewisse Befürchtung gespürt, dass der Krieg jetzt noch brutaler werden könnte. Haben Sie da konkrete Beispiele, dass die Leute sagen: Hoffentlich passiert nicht dieses oder jenes?

Was viele erwarten, sind Luftschläge auf die Infrastruktur. Und das haben wir in den letzten Wochen vermehrt gehabt, eben seit der Rückeroberung des Charkiwer Gebietes. Russland hat erklärt, dass es die Strategie geändert hat. Man werde jetzt zunehmend die Stromversorgung, die Wasserversorgung, Staudämme et cetera ins Visier nehmen. Erinnern wir uns an die Anschläge in Charkiw, wo stundenlang fast der ganze Oblast ohne Strom war. Die Angriffe auf die Staumauer Krywyj Rih wo Teile der Innenstadt dann überschwemmt waren. Und solche Ängste häufen sich jetzt eben- das ist das, was Russland konventionell machen kann, um weiter zu eskalieren. Wir wissen, die ukrainische Luftabwehr wird immer besser, aber es fehlen eben noch die lang ersehnten westlichen Systeme. Gerade jetzt wurde erst das erste amerikanische System installiert. Das reicht aber noch lange nicht aus. Und der Winter kommt. Es wird jetzt also auch kalt, wird ungemütlich. Und dann eben ohne Heizung und ohne Strom sein zu müssen. das ist für viele Leute noch mal eine schwierige Vorstellung - aber sehr, sehr wahrscheinlich.

Präsident Selenskyj hat ja auch jüngst von Bundeskanzler Scholz nochmals Flugabwehrsysteme verlangt. Diese Perspektive der Ukraine lässt sich natürlich gut nachvollziehen. Sie sind aktuell in Georgien- das Land ist in einer ziemlichen Zwickmühle. Georgien will ja eigentlich die konsequente Westintegration, und zwar nach ukrainischem Vorbild, obwohl auch hier Russland schon Krieg geführt hat. Gleichzeitig kommen gerade sehr viele Russen auf der Flucht vor der Einberufung in die Armee nach Georgien. An zwei Tagen, so eine Quelle, seien es 20.000 Menschen gewesen. Wie blicken denn die Georgier auf diese aktuelle Situation?

Die Sympathie mit der Ukraine ist in Georgien unfassbar hoch. Man sieht an fast jedem Balkon eine ukrainische Fahne. Würde man durch Tiblissi spazieren geht, merkt man das, weil die Menschen in Georgien genau wissen, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen. In Georgien dauerte der Krieg 2008 genau fünf Tage, und das ist eben kollektiv hängengeblieben. Und in der Ukraine reden wir jetzt schon von vielen, vielen Monaten. Wichtig ist auch die Tatsache, dass Georgien etwa 20 Prozent des eigenen Territoriums nicht mehr kontrollieren kann. Gleichsam erlebe ich eine georgische Politik, die äußerst vorsichtig ist. Man nimmt zwar teil, beispielsweise teil, wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine geht, aber liefert selbst keine Waffen an die Ukraine. Das war 2008 umgekehrt. Damals hat die Ukraine Georgien auch militärisch unterstützt. Dass ist jetzt nicht der Fall. Georgien unterstützt humanitär sehr, sehr stark. Man weiß aber auch von der Abhängigkeit von Russland, man weiß von der eigenen prekären Lage. Das kann jederzeit eskalieren, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Russland Interesse hat, noch einen weiteren Kriegsschauplatz zu eröffnen. Und demzufolge ist die Regierung auch vorsichtig, was Sanktionen angeht, was Unterstützung der Ukraine angeht, jenseits des Humanitären. Und ja, Sie sagen es, Georgien ist eben auch ein sicherer Hafen für viele Menschen aus Russland. Das waren am Anfang des Krieges oftmals junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihrer ganzen Familie hierhergekommen sind und sich dann eben hier ihr Leben neu aufgebaut haben. Jetzt ist es anders: Jetzt sind es überwiegend Männer im wehrfähigen Alter, die sehr, sehr hektisch hier über die Grenze kommen. Es gibt ja nur einen Grenzübergang zwischen Georgien und Russland, wo es sich dann eben auch auf Zig Kilometern staut, wo die Leute zwei Tage lang dort stehen – wo Russland auch Schützenpanzer in Stellung gebracht hat. falls es Versuche gibt, illegale Grenzdurchbrüche zu machen. Wir wissen nicht, wie lange die Lage da noch so kontrollierbar ist, wenn es so weitergeht mit der Massenmobilisierung in Russland, oder ob irgendwann Russland selbst die Grenze möglicherweise schließt. Und hier im Stadtbild in Georgien, sieht man eben sehr stark Neuankömmlinge aus dem Nachbarland, die sich jetzt erst mal neu orientieren, sich eine SIM-Karte besorgen oder dann eben McDonald's bevölkern, um dort die Handys zu laden. Am Mietmarkt merkt man es. Und bei der Stimmung der Leute fürchte ich, dass das irgendwann noch mal kippt, je mehr Leute aus Russland kommen. Die georgische Regierung sagt auch nicht offen, wie viele hier sind, weil eben die eigene Stimmungslage noch da ist. Und weil man merkt, dass beispielsweise die Mietwohnungen unfassbar teuer geworden sind. Und das sorgt natürlich auch für Verwerfungen hier in Georgien.

Aber sie haben es auch eben angesprochen. Russland wird wohl keine zweite Front aufmachen wollen. Denn die Schwierigkeiten beim militärischen Vormarsch Russlands in der Ukraine, die jüngsten Rückschläge, die Effektivität der Ukraine im Krieg gegen die russische Armee - das alles hat ja auch das Drohpotenzial Russlands stark gemindert. Vermutlich kommt daher auch diese Drohung mit Nuklearwaffen. Wie hat sich denn dadurch in Georgien der Blick auf den Nachbarn verändert?

Der Nachbar wird vielleicht von einigen nicht mehr als so bedrohlich wahrgenommen, weil es ja 2008 so war, dass allein die konventionelle Übermacht Russlands dafür gesorgt hat, dass die georgische Armee, auch wenn die auf Nato-Standards größtenteils reformiert war, nicht in der Lage war, dem lange standzuhalten. Ich erlebe jetzt aber nicht in Georgien eine Stimmungslage, die sagt: Wir nutzen jetzt diesen Moment, um uns das besetzte Territorium militärisch zurückzuholen. Das ist nicht im Interesse Georgiens, ein erneuter Krieg. Ganz im Gegenteil: Es ist eigentlich gesellschaftlicher Konsens, dass man auch eine friedliche Wiedervereinigung hofft. Dazu müssen die Voraussetzungen stimmen. Die müssen natürlich zuallererst im Kreml stimmen. Darauf hofft man - aber man weiß auch: Nichts ist in der Historie unmöglich. Die deutsche Wiedervereinigung, um das mal so zu vergleichen, haben wir auch alle nicht für möglich gehalten. Und dann war es irgendwann möglich. Und so erlebe ich auch in Georgien eher den Kurs des Wandels durch Annäherung, aber eben nicht jetzt auf militärische Stärke zu setzen, bloß weil Russland jetzt auf einmal gezeigt hat, dass es konventionell doch nicht so stark ist wie alle vermutet, haben.