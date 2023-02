Putin setzt Atom-Abrüstungsvertrag aus: Was steckt dahinter?

In seiner Rede zur Lage der Nation hatte der russische Präsident Wladimir Putin vor allem ein Thema: der Krieg in der Ukraine. Schuld am Kriegsausbruch und an den vielen Opfern gab er allein dem Westen. Dazu hat der Kreml-Chef auch noch angekündigt, den New-Start-Vertrag einseitig auszusetzen. Das ist der letzte große atomare Abrüstungsvertrag mit den USA. Doch was bezweckt Putin damit? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Ulrich Schmid gesprochen. Er ist Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen.