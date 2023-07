Putin sagt bei BRICS-Gipfel ab: Warum er nicht nach Südafrika kommen will

Russlands Staatschef Wladimir Putin wird im August nicht zum Gipfel-Treffen der fünf BRICS-Staaten nach Südafrika reisen. Er werde nur per Video zugeschaltet, teilte ein Sprecher der russischen Führung mit. Hintergrund ist, dass der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hat - wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die südafrikanischen Behörden hätten Putin deswegen bei einer Einreise festnehmen müssen. "Man hat schon länger versucht, hinter den Kulissen, das Problem zu lösen, sagt Alexander Demissie, der Direktor der unabhängigen Beratungsfirma "The China-Africa Advisory". Mit der Lösung, Putin per Video zuzuschalten, wende man auch größeren Schaden von Südafrika und den anderen Staaten ab.

Welchen Einfluss China auf die Entscheidung hatte und wie Südafrika auf die Putin-Absage reagiert, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Alexander Demissie.