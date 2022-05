Pussy Riot-Konzert in Stuttgart: Solidarität mit der russischen Zivilgesellschaft

per Mail teilen

Die Aktivistinnen des Punk-Kollektivs Pussy Riot aus Russland touren durch Europa – Mittwochabend geben sie auf Einladung der FDP-nahen Friedrich Naumann Stiftung ein Konzert in Stuttgart. Andreas Lehrfeld von der Stiftung verspricht in SWR Aktuell eine Mischung aus Konzert, Kundgebung und Theater. "Sie werden eine Geschichte von Widerstand, Rebellion und Repression erzählen. Verkürzt: Kunst, die auf politischen Aktivismus trifft." Nach der Show werde es eine Podiumsdiskussion geben, bei der Band und Producer für Fragen zur russischen Zivilgesellschaft zur Verfügung stehen, kündigte Andreas Lehrfeld an. Wie der Kontakt zwischen der Friedrich Naumann Stiftung und Pussy Riot zustande kam, darüber hat Andreas Lehrfeld mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.