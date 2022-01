Psychologin: Gegen Pandemie-Frust Erfolge hervorheben

per Mail teilen

Zu Beginn des dritten Pandemiejahrs sind viele Menschen mental erschöpft. Bei manchen, so die Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Maren Urner in SWR Aktuell, löse das Wut aus – solche Menschen gingen dann zu Demonstrationen. Andere könnten depressiv werden. Gegen den Pandemiefrust sei es wichtig, so Urner die „schweigende Mehrheit“ hervorzuheben, Menschen, die dafür sorgen, dass „wir diese Lage gemeistert haben“. Wie sie die aktuelle Situation und die Auswirkungen einer Impfpflicht einschätzt, erklärt Urner im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.