Donald Trump will das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA nicht anerkennen. Der Rest der Welt findet das größtenteils unverständlich oder sogar lächerlich. Das ist auch nicht verwunderlich, sagt Pablo Hagemeyer. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und auch Spezialist für narzistische Störungen. "Die Gefahr sich lächerlich zu machen, ist implizit und die sieht er auch nicht." Narzistische Menschen sähen nicht, dass sie an etwas Irrationalem festhalten, nur um ihr eigenes Selbstbild aufrecht zu erhalten. Woher eine narzistische Störung kommen kann, erklärt Hagemeyer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.