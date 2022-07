Protestwoche in Büchel: "Wir sind dem Atomkrieg näher gekommen!"

per Mail teilen

Auf dem Fliegerhorst Büchel im Kreis Cochem-Zell sollen 20 Atombomben vom Typ B61 lagern. Davon geht der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages aus. Die Atomwaffen sind Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO und würden im Ernstfall auch von Bundeswehr-Flugzeugen abgeworfen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Angst zurück. Auch weil Russland seine Atomwaffen-Truppen in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt hat.

Jetzt hat die Organisation Internationaler Ärzte gegen den Atomkrieg eine Protestwoche organisiert. Vorstand Helmut Lohrer aus Villingen-Schwenningen sagte in SWR Aktuell, Anlass dafür sei die geplante Modernisierung der amerikanischen B61-Bomben, die lenkfähig und in ihrer Detonationskraft einstellbar werden sollen: "Die Modernisierung zu einer einsatzfähigeren Waffe zeigt doch, dass man tatsächlich mit dem Gedanken spielt, sie einzusetzen."

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe außerdem gezeigt, dass nukleare Abschreckung nicht funktioniere, sagte Helmuth Lohrer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.