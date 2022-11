Proteste: Sorgen sie in der Gesellschaft für mehr Zusammenhalt?

Über Protestaktionen wird dieser Tage viel berichtet - etwa über Klimaschützer, die sich auf Straßen festkleben oder in Museen Gemälde verschmutzen. Aktionen, an denen es auch viel Kritik gibt.

Wir reden viel über Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber auch über das Gegenteil: das Trennende, über die drohende Spaltung unserer Gesellschaft. Seit Jahren wird diese Entwicklung von vielen Menschen empfunden, beobachtet und beschrieben. Aber wie tief ist diese Spaltung tatsächlich? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Julia Zilles gesprochen. Sie Konfliktforscherin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen.