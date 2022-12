Proteste im Iran: "Es spricht nichts dagegen, unmenschliche Regelungen zu verändern."

per Mail teilen

Hunderte Menschen sind seit September bei Protesten im Iran ums Leben gekommen. Entzündet hatten sich die Proteste am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Kurdin war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Seitdem gehen nicht nur Frauen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. "Frauen - Freiheit - Leben" ist ihr Wahlspruch.

Über die aktuelle Situation im Iran hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Fatima Chahin-Dörflinger gesprochen, der ersten Vorsitzenden des Freundeskreises Freiburg-Isfahan.