Proteste der Bauern: "Da entlädt sich viel Frust über die Politik"

per Mail teilen

Deutschlandweit haben die Proteste der Landwirte begonnen - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Bauern wollen erreichen, dass die Bundesregierung unter anderem die Kürzungen beim Agrardiesel komplett zurücknimmt. Die Ampelkoalition habe sehr schnell auf diese Forderungen reagiert, sagte Julia Zilles vom soziologischen Forschungsinstitut Göttingen in SWR Aktuell. Zentrale Forderungen der Landwirte seien schon umgesetzt worden. " Dadurch macht sich Politik auch angreifbar, wenn man nicht mehr verteidigt, was man beschlossen hat. " Das erwecke den Eindruck, die Pläne seien nicht durchdacht gewesen.

Wie die Politik auf die Proteste reagieren sollte und welche Rückschlüsse die Proteste auf den Zustand der Gesellschaft in Deutschland zulassen, klärt SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Julia Zilles.