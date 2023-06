Prostituierte in Mannheim: "Fast alle in prekären Situationen"

Heute erinnert der Internationale Welthurentag an die weltweite Diskriminierung und Ausbeutung von Prostituierten. In Mannheim versucht die Beratungsstelle Amalie vom Diakonischen Werk den Frauen zu helfen. "Die Prostituierten, die wir sehen, sind fast ausnahmslos in prekären Situationen was die Wohnverhältnisse und die Gesundheit angeht", sagt Astrid Fehrenbach, die Leiterin der Beratungsstelle, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. "Fast alle haben keine Krankenversicherung und damit keinen Zugang zum Gesundheitssystem - das ist ein Riesenproblem". Hören Sie im Interview, wie die Mitarbeitenden der Beratungsstelle Kontakt zu betroffenen Frauen aufnehmen und wie sie ihnen konkret helfen können.