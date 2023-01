Promi-Förster Wohlleben: Wer mit Holz heizt, heizt auch den Klimawandel an

Ein Kaminofen verbrennt nicht „böses“ Erdöl, sondern natürlich gewachsenes Holz -das kann doch gar nicht schädlich sein, so denken viele. In Berlin gibt es heute die Diskussionsrunde „Unsere Wälder als Rohstofflager für die Energiewende“. Dabei geht es auch um Erkenntnisse über die Folgen der Wald- und Holzverbrennung - auch bei uns. Denn hier landet immer mehr Holz im Ofen, erst recht seit Beginn der Energiekrise. Welche Folgen das für unseren Wald hat, erklärt der Eifler Förster und Autor Peter Wohlleben im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

SWR Aktuell: Wie problematisch ist es, wenn sich immer mehr Menschen Kaminöfen anschaffen?

Peter Wohlleben: Auf den Einzelfall bezogen wirkt das natürlich alles sehr klein und wenig. Aber in Summe ist das schon so, dass der größte Teil unseres Holzverbrauchs mittlerweile direkt in den Ofen oder auch in Holzkraftwerke wandert. Und der Wald kann das schon lange nicht mehr leisten. Eine Energieeinheit stößt bei Holz bis zu dreimal so viel CO2 aus wie zum Beispiel bei Gas. Das heißt also, wir heizen auch den Klimawandel damit an. Wir heizen den Feinstaubausstoß damit an, und vor allem entziehen wir dem Wald wertvolle Biomasse, die er gerade braucht, um sich selber wieder zu organisieren und irgendwie wieder abzufangen.

SWR Aktuell: Wo kommt denn das ganze Holz für die Holzöfen her? Kriegen wir das im Moment noch aus Deutschland? Oder müssen wir das auch schon aus anderen Ländern holen?

Wohlleben: Wir kommen bekommen das aus anderen Ländern. Pellets zum Beispiel werden teilweise sogar auch aus Rumänien, aus illegalen Kahlschlägen importiert. Der Bedarf steigt massiv an: Wir haben den Bedarf in den letzten 20 Jahren, so ganz grob, verdoppelt. Das ist auch politisch gewollt gewesen, weil Holz damals schlecht absetzbar war. Mittlerweile schlägt das leider ins Gegenteil um. Und die Wälder, das kann sich ja jeder angucken, da draußen spazieren geht, die werden regelrecht ausgeplündert.

SWR Aktuell: Die Wälder haben natürlich sowieso schon Probleme mit Borkenkäfer und Co. Wie werden die Wälder denn unterstützt, um möglicherweise auch wieder ein besserer Energieträger in der Zukunft zu werden?

Wohlleben: Es gibt durchaus Programme, die schon in die richtige Richtung gehen, zum Beispiel von der Bundesregierung aktuell der Klimafonds. Es gibt Unterstützung für das Belassen von Totholz, denn Wälder brauchen Biomasse, um sich zu kühlen zum Beispiel. Wälder verdunsten dann mehr Wasser, speichern aber auch mehr Wasser. Die können das Lokalklima um zehn bis 15 Grad im Sommer kühlen und gleichzeitig auch für Regenwolken sorgen. Aber dazu brauchen eben wie gesagt Biomasse, um das alles zu bewerkstelligen. Das wird aktuell auch unterstützt, ist aber noch zu wenig. Unsere Wälder haben nun im Vergleich zu einem intakten Urwald teilweise nur noch ein Viertel der Biomasse. Das ist zu wenig.

SWR Aktuell: Holz wird ja nicht nur verbrannt, sondern ist ja auch ein wichtiger Baustoff, zum Beispiel bei Neubauten. Viel Holz dafür kommt aber aus dem Ausland. Bedeutet das, dass wir eigentlich viel mehr Holz aus Wäldern aus unserer eigenen Region nutzen müssten? Passiert das im Moment noch gar nicht?

Wohlleben: Doch, das passiert. Es wird schon auch viel Bauholz aus Deutschland verwendet. Aber der Punkt ist einfach: Unsere Wälder sind eben größtenteils Plantagen. Wir sehen aktuell die größten Kahlschläge aller Zeiten in Deutschland. Ja, man sagt: Das ist der Borkenkäfer. Aber kahl geschlagen wird das durch Forstverwaltungen, die diese Biomasse dann abtransportieren. Und dann ist der Wald eigentlich tot. Wir müssten aufhören, unsere Wälder so hart ranzunehmen. Und wir argumentieren aktuell viel zu stark von der Bedarfsseite her - und viel zu wenig von der Frage: Was kann denn der Wald überhaupt leisten, damit er überlebt? Und wir sehen in Deutschland erste Kommunen, deren Wälder komplett zusammenbrechen und nicht mehr nutzbar sind - durch den Klimawandel und durch die starke Holznutzung. Zum Beispiel in Darmstadt ist ein ganz trauriges Beispiel. Dort geht der Wald quadratkilometerweise ein.

SWR Aktuell: Wer könnte denn tatsächlich was dagegen tun? Die Förster?

Wohlleben: Die Förster – grundsätzlich ja. Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon zweimal angemahnt, dass in den öffentlichen Wäldern die Holzerzeugung gar nicht im Vordergrund stehen darf. Die halten sich einfach nicht dran. Wir sehen Forstverwaltung, die illegale Kahlschläge in Schutzgebieten machen. Das machen natürlich nicht alle. Es gibt auch ganz hervorragende Beispiele, Betriebe, die es gut machen. Aber in Summe, das muss man ganz klar sagen, versagen draußen gerade die Waldhüterinnen und Waldhüter - nämlich in ihrer Aufgabe, zu allererst den Wald zu schützen.