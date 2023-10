Programmierschule 42 Heilbronn: Lernen ohne Lehrende

per Mail teilen

Keine Lehrer*innen, kein Frontalunterricht, keine Prüfungen und offizielle Abschlüsse… 16.000 Studierende in über 40 Schulen weltweit praktizieren dieses neue Lernkonzept bereits - eine davon ist seit 2021 die Programmierschule 42 Heilbronn. Das Konzept stammt aus Paris, dort gibt es seit 2013 eine solche Schule unter dem einfachen Namen 42. Die Idee: Ein neuer Lernansatz. "Peer-Learning", also Programmieren lernen voneinander, ohne Zeit- und Leistungsdruck. Das Konzept hat in der IT-Branche einen ausgezeichneten Ruf; die Programmierschule 42 Heilbronn wird unterstützt vor allem durch die Dieter-Schwarz-Stiftung, Förderer sind außerdem zum Beispiel die MHP Management- und IT-Beratung GmbH sowie Porsche, Bosch und Audi.