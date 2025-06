Die Grünen sind nach dem Ende der Ampel-Koalition jetzt in der Opposition – und suchen noch immer ihre Rolle. Co-Parteichefin Brantner sieht darin eine Chance. Wie will die Partei wieder mehr Menschen für grüne Politik interessieren?

Nach dem Ende der Ampel-Koalition und dem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl sucht die Partei Bündnis 90/Die Grünen nach ihrer Rolle. Die einstige Regierungspartei ist nun in der Opposition – ein Platz, der für die Partei auch eine Chance für einen Neustart sein kann. Co-Parteichefin Franziska Brantner spricht im ARD Interview der Woche von einer „sehr wichtigen Aufgabe“, doch der Weg zurück zur früheren Stärke ist lang.



Vom Mitregieren zum Kritisieren



Brantner, die zum „Realo“-Flügel der Grünen zählt, wurde im letzten November gemeinsam mit dem Parteilinken Felix Banaszak an die Parteispitze gewählt – mitten in einer Krisenphase. Die Grünen hatten zuvor bei den Europawahlen und bei den Wahlen in mehreren ostdeutschen Bundesländern Stimmen verloren. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition standen die neuen Parteivorsitzenden gleich vor der Organisation von Neuwahlen. Brantner beschreibt ihren Einstieg in ihre Rolle als Parteichefin als „Ritt“, bei dem keine Zeit zum Ankommen blieb. Dennoch will Brantner die neue Rolle der Grünen nicht als Abstieg sehen: „Für mich ist Opposition auch sehr bedeutsam“, sagt sie. Die Grünen wollen eine konstruktive Kraft im Parlament sein, die nicht nur kritisiert, sondern auch eigene Vorschläge macht.



Wie schwer es ist, sich mit diesem Vorsatz von der schwarz-roten Regierungskoalition abzugrenzen, wurde deutlich bei der Diskussion um die Aufweichung der Schuldenbremse , die die Grünen unterstützten. Brantner verteidigt das mit „konstruktiver Verantwortung“, warnt aber zugleich, die Bundesregierung dürfe die Mittel nicht zweckentfremden.

Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis90/Grüne und Dietrich Karl Mäurer, ARD-Hauptstadtkorrespondent SWR

Vom Küchentisch in die Eckkneipe



Bei der Bundestagswahl 2021 erhielten die Grünen noch 14,7 Prozent der Wählerstimmen – bei der letzten Abstimmung in diesem Jahr nur noch 11,6 Prozent. Wie diese Wahlschlappe genau aufgearbeitet werden soll, bleibt vage. Auf einem kleinen Parteitag im April gab es bereits eine erste inhaltliche Diskussion. Klimaschutz und Naturschutz sollen für die Grünen weiter zentral bleiben , sagt die Co-Parteivorsitzende. „Wir sehen ja, dass die Herausforderungen der Klimakrise nicht weg gehen, nur weil man nicht darüber spricht.“ Außerdem wollen die Grünen Bürger und Unternehmen stärker einbinden, um Deutschland mit innovativen Technologien wie erneuerbarer Energie und Biotechnologie an die weltweite Spitze zubringen. Auf unterschiedlichen Ebenen will die Partei verschiedene Themenbereiche aufarbeiten.



Dass die Grünen während der Regierungszeit zu sehr damit beschäftigt waren, Gesetze zu verwalten, nennt Brantner nun den „Fluch des Administrierens“. Das sei erkannt. Künftig - so fordert sie gemeinsam mit Co-Parteichef Felix Banaszak in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung - soll es wieder mehr Kontakt mit der Bevölkerung geben. Anknüpfend an das im Wahlkampf geprägte Bild vom „Küchentischgespräch“ wollen die Grünen nun verstärkt in Eckkneipen und auf Marktplätzen das Gespräch suchen. Der richtige Weg sei nun, „dorthin zu gehen, wo Menschen schon sind“, sagt Brantner. Für die Grünen geht es darum, etwa im Streit um das Heizungsgesetz verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.



Offensive im Osten – AfD entlarven



Besonders groß ist der Handlungsbedarf für die Grünen im Osten Deutschlands. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern werden im nächsten Jahr neue Landtage gewählt. Ohne konkrete Maßnahmen zu nennen, kündigt Brantner an, die Landesverbände stärker zu unterstützen – auch finanziell – und den Dialog vor Ort auszubauen. „Es ist unser klares Ziel, gesamtdeutsche Partei zu sein und zu bleiben.“

Teil der Strategie ist eine gerade gestartete Online-Kampagne, die über die Auswirkungen der Politik der AfD aufklären will. Brantner nennt als Beispiele die Rücknahme von Inklusion oder die Abschaffung des Mindestlohns: „Unser Ziel ist, dass wir deutlicher machen, wo AfD-Politik am Ende ganz viele unterschiedliche Menschen betreffen würde.“



Klare Haltung zu TikTok & Co.



Auch zur Debatte um ein mögliches TikTok-Verbot für Minderjährige äußert sich Brantner. Sie hält ein generelles Verbot nicht für den richtigen Weg. Vielmehr gehe es darum, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen. Die Algorithmen, die auf Polarisierung und Suchtmechanismen setzen, müssten verändert werden. „Heute sind wir in einer Situation, wo Kinder und Jugendliche absichtlich süchtig gemacht werden“, warnt die Co-Vorsitzende der Grünen.



Als ein Problem sieht Brantner die marktbeherrschende Stellung einzelner Tech-Unternehmen wie die chinesische Plattform TikTok oder die vormals als Twitter bekannte Plattform X, die dem umstrittenen Milliardär Elon Musk gehört. Die Grünen-Co-Chefin sagt: „Unsere demokratische Kommunikation ist in weiten Teilen in Händen von autoritären Kräften.“ Brantner will mehr europäische Unabhängigkeit im digitalen Raum und fordert von der Bundesregierung, rasch eine „Digitalabgabe“ für die Betreiber sozialer Netzwerke wie Meta einzuführen. Brantner empört sich: „Die verdienen verdammt viel Geld mit uns – und zahlen keinen Cent Steuern bei uns.“



Wachsende Queerfeindlichkeit - Brantner für mehr Schutz für sexuelle Minderheiten



Die Co-Vorsitzende der Grünen zeigt sich besorgt über den zunehmenden Hass gegenüber Menschen, wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Sie sieht hier die Politik in der Pflicht. Dass die Bundestagsverwaltung ihrer queeren Mitarbeitergruppe die Teilnahme am Berliner Christopher Street Day untersagt hat, kann Brantner nicht nachvollziehen: „Der Bundestag sollte der Ort sein, wo diese Rechte verteidigt werden.“

Die Grüne fordert zudem, dass solche Demonstrationen besser geschützt werden. Auch die Justiz müsse schneller auf Angriffe reagieren - etwa wenn gleichgeschlechtliche Paare beleidigt oder tätlich angegriffen werden. Solche Attacken müssten dann auch „schnell geahndet werden“, sagt Brantner, die selbst am Kölner CSD mitlaufen will.

