Wer am Wochenende im Raum Mannheim/Ludwigshafen mit der Bahn irgendwo hin wollte, hatte es schwerer als sonst. Viele Züge waren ausgefallen. Das Problem: Im Stellwerk in Ludwigshafen haben sich zu viele Mitarbeiter auf einmal krank gemeldet - der Betrieb konnte nicht aufrechterhalten werden. SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler hat sich über diese „Stellwerksstörungen“ und deren Auswirkungen mit Joachim Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn in Baden-Württemberg unterhalten.