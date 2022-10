PRO BAHN: Nur "bedingt zufrieden" mit geplantem 49-Euro-Ticket

Der Fahrgastverband PRO BAHN ist mit den Plänen für das künftige bundesweite 49-Euro-Ticket nur eingeschränkt einverstanden. Im SWR sagte der Verbandsvorsitzende, Detlef Neuß, er sei bedingt zufrieden. Kritik übt er an der Idee, das Ticket nur per Smartphone anzubieten, "was dazu führt, dass manche Leute vom Kauf dieses Tickets ausgeschlossen werden." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich sagte Neuß außerdem, er könne sich auch ein Nahverkehrsticket in abgestufter Form vorstellen. "Ein kostengünstigeres Ticket für ein Bundesland anstatt nur ein 49-Euro-Ticket für die gesamte Bundesrepublik."