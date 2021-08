per Mail teilen

Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, hat sowohl der Lokführergewerkschaft GDL als auch der Deutschen Bahn AG im aktuellen Arbeitskampf Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll sagte Naumann, beide Seiten würden ihrer Verantwortung „nicht gerecht“. Sie müssten sich aufeinander zubewegen. Die Bahn dürfe den Arbeitskampf nicht einfach "aussitzen". In dem Streit gehe es aber auch um den Machtkampf zweier Gewerkschaften, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Der Versuch, den Konflikt mit einem "Tarifeinheitsgesetz" zu lösen, sei "krachend gescheitert", so Naumann. Die Gewerkschaft GdL hatte angekündigt, ab Donnerstagmorgen den Personenverkehr fünf Tage lang erneut zu bestreiken. Warum die Bundesregierung in dem Tarifkonflikt vermitteln sollte, erläutert der Pro Bahn-Ehrenvorsitzende ebenfalls im SWR Aktuell-Gespräch.