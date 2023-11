per Mail teilen

In diesen Wochen bekommen viele Menschen Post, weil ihre Versicherungen nächstes Jahr die Beiträge erhöhen wollen. Auch die privaten Krankenversicherungen verschicken gerade wieder ihre Ankündigungen. Für viele Menschen ist das ein Problem, denn sie können sich die Beiträge teilweise gar nicht mehr leisten. Was Betroffene tun können, um aus so einer Situation wieder herauszukommen, erklärt Ulrike Steckkönig von der Stiftung Warentest im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.