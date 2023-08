per Mail teilen

Wie wahrscheinlich ist es, dass Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich den Befehl zur Tötung des Chefs der Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, gab? Die Journalistin und Putin-Biografin Katja Gloger meint, dass man dies "wohl nie" herausfinden werde. In SWR Aktuell sagte sie: "Schlimmer ist, dass Putin gar nicht den persönlichen Befehl geben muss." Putin setze lediglich die Rahmenbedingungen für Vergeltungsschläge.

Diesen Rahmen gebe er in kleinen Fernsehinterviews und Ansprachen vor, ist sich Gloger sicher: "Darin macht er deutlich, dass er vieles duldet und vieles verzeiht - eines aber nicht: Verrat. Nach dieser gescheiterten Meuterei im Juni war klar, dass Putin diesen Moment der Demütigung, nicht verzeihen wird - und dass dafür Vergeltung geübt werden wird", so die Autorin des Buchs "Putins Welt".

Was zählt, ist das Ergebnis

"Ob Putin selbst einen Befehl dafür gegeben hat oder nicht, oder ob es seine Dienste gewesen waren, die im Auftrag handelnd dann möglicherweise dieses Flugzeug zum Absturz gebracht haben", ist nach Glogers Einschätzung wenig ausschlaggebend. "Für Putin zählt am Ende das Ergebnis - so zynisch es ist", so die Journalistin.

Weitere "Säuberungen" zum Macht-Erhalt

Katja Gloger befürchtet auch, dass es "wahrscheinlich zu weiteren Säuberungen, auch innerhalb des Militärs" kommen werde. Damit konsolidiere Putin seine Macht auf absehbare Zeit.