Premiere für die Ex-Kanzlerin: Merkel das erste Mal im Podcast

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist natürlich Expertin für alles, was mit Politik zu tun hat. Sie kennt sich aber auch extrem gut mit dem Werk von Richard Wagner aus. Dieser Fakt hat auch dazu geführt, dass sie jetzt zum ersten Mal im SWR2-Podcast "Sprechen wir über Mord!?" zu Gast war und dort ihre Podcast-Premiere feierte. In der Weihnachtsepisode des True-Crime-Podcasts geht es um die Morde in Wagners "Ring der Nibelungen" und wie die in der echten Welt strafrechtlich zu bewerten wären. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, erklärt "Sprechen wir über Mord!?"-Host Holger Schmidt darüber, wie überraschend die Zusage der Kanzlerin war und warum sie sich entschieden hat, bei dem Podcast mitzumachen.

Hier geht's zur ersten von drei Folgen mit Angela Merkel.