Polizeiliche Kriminalstatistik: Wenn Kinder Täter werden

Die Polizei hat die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt. Die Zahlen zeigen einen Rückgang der Straftaten, was auch mit der Teillegalisierung von Cannabis zusammenhängt. Gleichzeitig gibt es einen Anstieg bei der Zahl der Gewaltdelikte – vor allem bei Minderjährigen. Auf Bundesebene sind 11,3 Prozent mehr Kinder tatverdächtig gewesen im Vergleich zum Vorjahr und 3,8 Prozent mehr Jugendliche.

Hat die Pandemie junge Menschen gewalttätiger gemacht?

Warum der Anstieg so stark ist, ist unklar. "Diskutiert wird, ob die Einschränkungen in den pandemischen Zeiten dazu beigetragen haben könnten, dass junge Menschen sich möglicherweise gewalttätiger verhalten", sagt Strafrechtler Jörg Kinzig, er ist Direktor des Instituts für Kriminologie an der Universität Tübingen.

Seiner Ansicht nach sei ein Absenken der Strafmündigkeit keine Lösung – ebenso wie die Diskussion darüber. Stattdessen müsse verhindert werden, dass sich Kinder und Jugendliche strafbar machen.

"Es ist wichtig, frühzeitig zu schauen, wo Fehlentwicklungen vorliegen – also im Kindergarten und in der Schule. Denn wenn das Strafrecht einsetzt, ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen."

Wo genau er beim Thema Prävention noch Nachholbedarf sieht, erklärt der Strafrechtler Kinzig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Julia Kretschmer.