Polizeigewerkschaft fordert Regeln im Umgang mit Anti-Corona-Demonstranten

Mehrere Kommunen haben die für heute angekündigten sogenannten "Montagsspaziergänge" von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, dass die Polizei klare Regeln brauche, um gegen Demonstranten vorzugehen, die sich nicht an die Verbote hielten. Derjenige, der an einer solchen Versammlung teilnehme, müsse wissen, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstelle. Wer dazu aufrufe, begehe eine Straftat, so Kusterer. Wie der Gewerkschafter die Lage einschätzt, sollte es zu weiteren Einschränkungen kommen, sagt er ebenfalls in dem SWR Aktuell Gespräch.