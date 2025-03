Polizeiaffäre in BW: Untersuchungsausschuss hakt weiter nach

per Mail teilen

Vor mehr als drei Jahren sind Vorwürfe gegen den früheren Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg bekannt geworden. Der Vorwurf: Er soll eine jüngere Kommissarin sexuell genötigt haben. Der bis dahin ranghöchste Polizist des Landes ist vom Dienst freigestellt, und ein Gericht hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Immer noch aber befasst sich ein Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags mit dieser Affäre. Denn die hat die Polizei in Baden-Württemberg nachhaltig erschüttert. Heute ist wieder eine Ausschuss-Sitzung. Zeuge ist der Heilbronner Polizeipräsident. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderatorin Julia Kretschmer mit unserem Landespolitikredakteur Knut Bauer gesprochen.