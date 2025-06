Polizei fordert Rechtssicherheit für Zurückweisungen von Flüchtlingen

per Mail teilen

Drei Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze waren rechtswidrig. Andreas Roßkopf von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert Rechtssicherheit für die Beamten.

Es sei unter Juristen umstritten, ob Asyl- und Schutzsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen dürften, sagt Roßkopf, der GdP-Vorsitzender für den Bereich Bundespolizei ist, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Das Berliner Verwaltungsgerichts hatte in dem Fall von drei Somaliern entschieden, dass deren Zurückweisungen rechtswidrig waren. "Das führt zu Verunsicherung", ergänzt der Bundespolizist, weil Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) an seiner Weisung festhalte.

Es ist ein flaues Gefühl im Bauch. Aber es wird konsequent nach Weisung gehandelt.

Auf die tägliche Arbeit an den deutschen Grenze habe der Gerichtsbeschluss allerdings keine Auswirkungen. "Es gibt keinen Zweifel an der Weisung und auch keine Überlegungen, ob Zurückweisungen durchgeführt werden oder nicht."

GdP: Rechtssicherheit für Zurückweisungen erforderlich

Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgericht habe die Lage für die Bundespolizisten nicht einfacher gemacht, gibt Andreas Roßkopf zu bedenken - denn: "Polizeibeamte sind für ihr Handeln selbst verantwortlich."

Sollten weitere Gerichte Zurückweisungen von Flüchtlingen an den Grenzen als rechtswidrig erachten, müssten die Grenzpolizisten "remonstrieren". Das bedeutet: sie müssten dem Bundesinnenminister mitteilen, dass "sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit" haben, dass Asyl- und Schutzsuchende zurückgewiesen werden dürfen.

Deshalb müsse schnell Rechssicherheit geschaffen werden, ob in Deutschland eine Notlage nach Artikel 72 des Europarechts bestehe, worauf sich das Innenministerium berufe. Zweifel müssten ausgeräumt werden, damit "die Unsicherheit bei den Kollegen beseitigt wird", fordert der GdP-Vorsitzenden für den Bereich Bundespolizei.