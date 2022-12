Polizei hebt mutmaßliche Reichsbürger-Terrorgruppe aus

Ein Prinz, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, Ex-Elitesoldaten - das sind nur einige der Verdächtigen, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene wurden heute bei einer Razzia von der Polizei festgenommen. "Es ist der größte Polizeieinsatz, den die Bundesanwaltschaft zusammen mit dem Bundeskriminalamt jemals an einem Morgen so durchgezogen hat", berichtet der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Fournier. Was die mutmaßlichen Putschisten genau geplant haben, erklärt Schmidt im Interview.