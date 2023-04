Politologin: FDP ist in "sehr nervösem Zustand"

Die FDP beginnt ihren Bundesparteitag in politisch für sie unruhigen Zeiten. Im jüngsten ARD-DeutschlandTrend liegt sie mit sieben Prozent weit von ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 entfernt. Damals holte die FDP 11,5 Prozent.

Claudia Ritzi, Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier, sieht die Liberalen insgesamt in einem "sehr nervösen Zustand." Grund dafür seien vor allem die "harschen Niederlagen" bei fünf Landtagswahlen in diesem und im vergangenen Jahr. In den Landesparlamenten im Saarland, in Niedersachsen und in Berlin seien die Liberalen seitdem nicht mehr vertreten. "Das tut der Partei im Selbstverständnis weh." Für zusätzliche Anspannung würden die noch bevorstehenden Landtagswahlen in Bremen, Bayern und Hessen sorgen. "Auch die werden schwierig. Auch hier ist die Fünf-Prozent-Hürde tatsächlich eine echte Hürde für die Partei. Insofern werden wir auf diesem Parteitag eine sehr nervöse FDP erleben."

Welche Auswirkungen der Zustand der Liberalen auf die Ampel-Koalition im Bund hat, erläutert die Politikwissenschaftlerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.