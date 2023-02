Politologin: Auch in der Krise verbindet Karneval große politische Themen mit einer Portion Humor

Es ist Fastnachts- bzw. Karnevals- oder Faschings-Dienstag. Der letzte Tag für Narren und Jecken in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ausgiebig zu feiern. Aber Fastnacht bzw. Karneval, das bedeutet nicht nur „Party und Alkohol“, es gehören auch Spott und Kritik an den Mächtigen dazu. Beim Mainzer-Rosenmontagszug fuhren Motivwagen mit Karikaturen von Wladimir Putin, Donald Trump oder iranischen Mullahs unterwegs, genauso wie der Bundskanzler als „Scholzomat“. Wie schwierig ist die Verbindung von närrischem Treiben und Politik in Krisenzeiten? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Claudia Ritzi besprochen, sie Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Trier.