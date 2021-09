Bundestagswahl: So wichtig ist die Rolle der Unentschlossenen

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Rund 30 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen. Warum sie aber dennoch nicht ahnungslos sind, erklärt ein Mannheimer Politikwissenschaftler.

Die Bundestagswahl am kommenden Sonntag rückt immer näher. Trotzdem ist rund ein Drittel der Wahlberechtigten noch unentschlossen, bei welcher Partei sie am Ende ihr Kreuzchen machen werden. Welche Rolle dabei Kandidaten, Koalitionen und Strategie spielen, erläutert Rüdiger Schmitt-Beck im Interview. Er ist Professor für Politikwissenschaft und Politische Soziologie an der Universität Mannheim.

SWR: Herr Schmitt-Beck, die Festlegung, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine Koalition mit den Grünen eingehen will - macht das die Entscheidung für die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler einfacher?

Rüdiger Schmitt-Beck: Möglicherweise ja. Unentschlossenheit heißt ja nicht, dass sehr viele Wählerinnen und Wähler überhaupt keine Ahnung haben, was sie wählen wollen. Das Problem ist für die allermeisten sicherlich eher, welche zwei oder maximal drei Parteien für sie in Frage kommen und wie sie am klügsten mit ihrer Stimme umgehen. Und diesbezüglich dürfte sich etwas geklärt haben.

Sie sagen, Unentschlossene stellen sich jetzt die Frage, wie sie am geschicktesten mit ihrer Stimme umgehen. Wem nutzt das denn jetzt - eher CDU oder SPD?

Ich würde vermuten, das Potenzial nach oben ist bei der Union deutlich größer als bei der SPD. Die SPD hat ja einen allgemeinen als sehr attraktiv wahrgenommenen Kandidaten. Und das wird auch bei den SPD-Anhängern so gesehen. Die haben gar kein Problem, sich zu diesem Kandidaten und damit auch zur Wahl-Absicht für diese Partei zu bekennen. Ich bin ziemlich sicher: In der Anhängerschaft der Union gibt es eine Menge Leute, die sich eigentlich nicht vorstellen können, nicht Union zu wählen, aber mit ihrem Kandidaten sehr unzufrieden sind. Herr Laschet ist ja auch innerhalb der Unionsanhängerschaft nicht sehr populär. Diese Leute haben jetzt die Aufgabe, für sich im Lauf der nächsten Tage Gründe zu finden, warum sie trotz Laschet trotzdem die Union unterstützen mit ihrer Stimme und das könnte sehr wohl dazu führen, dass das endgültige Ergebnis der Union dann doch um ein paar Punkte besser aussieht als das jetzt den Anschein hat in den Umfragen.

Sie sagen, ein paar Punkte - können Sie das konkreter fassen, wieviel Prozentpunkte die Union vielleicht in dieser letzten Woche vor der Bundestagswahl noch zulegen könnte?

Ich wage keine punktgenaue Prognose, aber dass die SPD tatsächlich dann die stärkste Partei wird, das halte ich nicht für ausgemacht. Ich könnte mir vorstellen, in einer Region, in der die SPD im Moment gehandelt wird, könnte die Union durchaus noch vorstoßen, vielleicht sogar ein bisschen mit der Nase vorne.

Es ist also ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir da zwischen den beiden großen Parteien im Moment vor der Bundestagswahl erleben. Vor allen Dingen, weil ein Drittel noch nicht weiß, wohin das Kreuz soll. Liegt das vielleicht auch daran, dass Angela Merkel nach 16 Jahren weg ist und dass eben diese Konstante in der Politik fehlt?

Das ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Aspekt. Angela Merkel war ja auch immer sehr populär und hat übrigens deswegen auch ihrer Partei immer sehr, sehr viele Stimmen gebracht. Aber die Zäsur ist ja noch viel größer in mindestens zwei weiteren Aspekten. Der eine ist: Es gibt außer dem SPD-Spitzenkandidaten Scholz überhaupt niemanden von der aktuellen Bundesregierung, der absehbar wieder in einer nächsten Regierung aufscheinen könnte, dann als führendes Mitglied. Es gibt ja nicht mal Schattenkabinette bei den Parteien, also die gesamte Regierung steht höchstwahrscheinlich vor einem Austausch. Es geht nicht nur um das Kanzleramt. Außerdem, und das ist vielleicht sogar gravierender: Wir haben zum ersten Mal eine Situation, in der es unwahrscheinlich ist, dass die klassischen, angestrebten Parteikoalitionen - also schwarz-gelb oder rot-grün - überhaupt eine Chance haben, Mehrheitsfähigkeit zu erlangen. Höchstwahrscheinlich wird es auf eine Drei-Parteien-Koalition hinauslaufen und das ist ein absolutes Novum auf der Bundesebene in der Geschichte der Bundesrepublik.

Was bedeuten denn diese Konstellationen, die Sie uns da gerade geschildert haben, für den Wahlkampfendspurt?

Das ist eine super-komplexe Situation, denn die Wähler müssen nun versuchen, strategisch zu wählen. Sie müssen überlegen, wenn sie eine bestimmte Koalitionspräferenz haben: Was mache ich mit meiner Stimme, um dieser Koalition zu helfen? Und was da zu tun ist, ist gar nicht so leicht. Das einzige, was mir klar scheint, ist, dass, wer eine SPD-geführte Koalition haben möchte, der sollte jetzt SPD wählen, denn mutmaßlich wird die stärkste Partei dann die erste sein, die eine Aufforderung erhält, einen Koalitionsversuch zu starten. Das ist so ungefähr das einzige, was man momentan an strategischer Orientierung haben kann. Alles andere ist völlig unklar, weil sich natürlich alle Parteien auch bedeckt halten, mit wem sie koalieren würden und mit wem nicht. Die Journalisten versuchen ja ständig, aus den Parteien klare Aussagen raus zu locken und im Eigeninteresse - die Parteien brauchen ja Entscheidungs-, Handlungs- und Verhandlungsspielräume nach der Wahl - vermeiden die das natürlich ganz strikt vor der Wahl, sich da zu sehr festzulegen.