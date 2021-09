Politikwissenschaftler zum Lokführer-Streik: Bahn-Vorstand hat versagt

Zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Zwar hat die Bahn der GDL ein weiteres Angebot vorgelegt, doch das wurde prompt abgelehnt. Jetzt will die Bahn juristisch gegen den Streik der Gewerkschaft vorgehen. Der Konflikt scheint vor allem am Tarifeinheitsgesetz zu liegen. Das gibt Unternehmen seit 2015 die Möglichkeit, sollten mehrere Gewerkschaften in einem Unternehmen aktiv sein, mit der größeren einen Tarifvertrag zu schließen, an den sich auch die kleineren halten müssen. Im Falle der Bahn sind das die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL. Letztere hat deutlich weniger Mitglieder. Der Politik- und Gesellschaftswissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, hier sei der Bahn-Vorstand am Zug, den Konflikt mit den konkurrierenden Gewerkschaften zu lösen. Warum das bisher nicht gelungen ist, erläutert Schröder im Interview.