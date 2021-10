Politikwissenschaftler über Sondierung: Bauchgefühl deutet auf eine Ampel hin!

Der Mannheimer Politikwissenschaftler Rüdiger Schmitt-Beck hat das Eindruck, dass sich die Regierungsbildung hinzieht. Schmitt-Beck in SWR Aktuell: "Es werden allererste zarte Fäden gesponnen. Nicht einmal die Zeitpläne sind klar." Die Situation fünf Tage nach der Bundestagswahl sei "unübersichtlich". Er gehe von einer Ampel aus SPD, Grünen und FDP als künftige Regierungskoalition aus. "Das ist aber ein Bauchgefühl, das sich an relativ wenig festmachen lässt."

Den Wahlverlierer CDU und CSU sieht der Politikwissenschaftler dagegen „fast in Auflösung“. Vor allem könne er sich nicht vorstellen, dass CDU-Chef Armin Laschet Koalitionsverhandlungen in führender Rolle leiten und die Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutschland übernehmen. "Wenn ich ihn im Fernsehen sehe, bekomme ich fast schon mitleidige Gefühle," sagt Schmitt-Beck. Wie lange sich Laschet noch an der Parteispitze halten kann, darüber hat der Politikwissenschaftler mit SWR-Moderatorin Marie Gediehn gesprochen.