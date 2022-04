Politikwissenschaftler Jun über Anne Spiegel: "Viele spüren, dass ihr die Sache entglitten ist"

Die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin steht in der Kritik, weil sie kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal für vier Wochen in den Urlaub gefahren war. Sie hat dies in einer persönlichen Erklärung entschuldigt und mit ihrer damals schwierigen familiären Situation begründet. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier sieht die Grünen-Politikerin in der Defensive. Jun sagte in SWR Aktuell: "Schon ihr Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags ließ nichts Gutes erahnen, weil dort viele Fragen offen blieben." Sie habe sich seither noch nicht aus der Defensive befreien können. Sie müsse jetzt darlegen, wie sie politische Verantwortlichkeit wahrgenommen habe und weiter wahrnehmen wolle. "Und das fehlt mir bei Frau Spiegel", sagte der Politikwissenschaftler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.