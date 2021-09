Politikwissenschaftler: Ära der Volksparteien jetzt auch in Deutschland vorbei

per Mail teilen

Mit dem Absturz von CDU und CSU auf zusammen weniger als 25 Prozent ist nach Ansicht des Mannheimer Politikwissenschaftlers Rüdiger Schmitt-Beck auch in Deutschland das Ende der Volksparteien gekommen. Schmitt-Beck sagte im SWR: "Die Bundesrepublik vollzieht eine Entwicklung, die andere Länder Westeuropas längst durchlaufen haben." Dabei seien die Unionsparteien und die SPD zu unterschiedlichen Zeitpunkten von diesem Trend betroffen worden. Die SPD erfahre schon seit 15 Jahren eine sinkende Unterstützung in der Wählerschaft. Bei dieser Wahl habe es "mit Macht" die Union erwischt. Allerdings hält der Politikwissenschaftler es für möglich, "dass die hohe Popularität der Bundeskanzlerin die schleichende Erosion an der Basis unsichtbar gemacht hat, weil die Union ja immer noch hohe Zustimmungswerte hatte." Schmitt-Beck hält einen "Merkel-Sondereffekt" für möglich, der gar nichts mit der Zustimmung zur Union zu tun habe. Welche Folgen diese Entwicklung hat, speziell für CDU und CSU, darüber hat der Politikwissenschaftler Rüdiger Schmitt-Beck mit SWR2-Moderatorin Marie Gediehn gesprochen.