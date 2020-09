Trotz des schweren Unfalls mit seinem Dienstwagen ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits wieder voll im Dienst. Das sei auch in Ordnung so, findet der Psychologe und Politikwissenschaftler Thomas Kliche. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll erklärt er, was von Politikern in solchen Fällen erwartet wird. Bei dem Unfall am Montagabend auf der A81 war Kretschmanns Autokolonne in eine Kollision verwickelt worden. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt, darunter ein einjähriges Mädchen.