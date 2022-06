Politiker im Bürgerkontakt: Was bringt Nähe zur Wählerschaft?

Bundespräsident Steinmeier hat seinen Amtssitz gerade für drei Tage nach Rottweil verlegt und arbeitet dort. Da, wo das echte Leben passiert, weitab von der Berliner Politik-Blase. Er will mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen und sich über ganz alltägliche Dinge unterhalten, die in seinem Arbeitsalltag sonst vielleicht nicht immer Thema sind. Der nordbadische Europa-Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) sitzt am Nachmittag eine halbe Stunde lang an der Kasse einer Supermarkt-Filiale in seinem Wahlkreis. Was solche Aktionen von Politikern bringen, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit der Politik-Beraterin Verena Köttker besprochen.