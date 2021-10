Politikberaterin: Eine Koalition arbeitet wie eine Musikband

per Mail teilen

In Berlin sind SPD, Grüne und FDP auf dem Weg, eine Regierung zu bilden. Anders als beim Sondierungspapier ist aber ein Koalitionsvertrag keine Angelegenheit, die nur ein paar wenige, ausgewählte Köpfe ausarbeiten können. Hier braucht es viele Menschen, die daran mitwirken und deswegen werde bald wohl auch mehr aus den Gesprächsrunden durchsickern – damit rechnet Verena Köttker. Sie ist Politikberaterin und vergleicht die Zusammenarbeit in einer möglichen, zukünftigen Koalition mit dem Zusammenspiel von Musikern in einer Band. Warum dabei die SPD den Takt vorgibt und wie die kleineren Partner Grüne und FDP mitspielen, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.