Politik in der Wohnbaukrise: Lass das mal die Digitalisierung machen

Wohnungen in Deutschland sind seit Jahren knapp und teuer und das wird so schnell auch nicht anders. In einer Prognose der Forschergruppe Euroconstruct steht, bis 2026 werden in Deutschland deutlich weniger neue Wohnungen fertiggestellt werden als bisher, 35 Prozent weniger im Vergleich zu 2023. Baden-Württemberg hat im November die Landesbauordnung geändert - das ganze Verfahren vom Bauantrag bis zur Genehmigung soll digital werden. Die baden-württembergische Bauministerin Nicole Razavi (CDU) erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell -Moderator Stefan Eich, wie Computer und Software das Wohnbau-Problem lösen sollen.