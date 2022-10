Politik-Experte zum Rücktritt von Liz Truss: "Obwohl sie im Amt war, konnte sie nicht regieren"

per Mail teilen

Erst gestern Abend hatte die umstrittene britische Premierministerin Truss einen Rücktritt noch ausgeschlossen - mit dem Hinweis, sie sei eine Kämpferin und keine Drückebergerin. Heute, am frühen Nachmittag, war der Druck zu groß. Truss kündigte ihren Rücktritt an. Für den Politikwissenschaftler Antony Glees eine logische Folge aus dem "Chaos" und dem "politischen Misthaufen" von gestern Abend, bei dem auch Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten war. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph sagte Glees, Truss sei zwar klug - aber nicht im politischen Sinne: "Obwohl sie im Amt war, konnte sie nicht regieren". Hören Sie im Interview, welches drastische Wort Glees einfällt, wenn er gefragt wird, ob Boris Johnson wieder in die Downing Street zurückkehren könnte…