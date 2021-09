Politik-Berater Hillje: Ampel oder Jamaica sind am wahrscheinlichsten

Drei Wochen vor der Bundestagswahl hält der Politik-Berater Johannes Hillje ein Ampel- oder ein Jamaica-Bündnis für realistisch. "Ich deute die Aussagen von Olaf Scholz so, dass er faktisch ein Linksbündnis ausschließt, aber es nicht ausspricht", sagte Hillje im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. "Das ist eine ratsame Strategie, denn einerseits kann Scholz mit einer Skepsis gegenüber rot-grün-rot die Merkel-Stimmen halten, die er von der CDU geholt hat und andererseits lässt er die Tür zu einem Linksbündnis einen Spalt weit offen, um damit ein Druckmittel gegenüber der FDP in möglichen Ampelverhandlungen zu haben".

Grüne und FDP sieht der Parteien-Experte Hillje zurzeit in der besten Ausgangslage: Sie wären sowohl in einer Ampelkoalition als auch in einer Jamaica-Koalition mit dabei. Welche Gefahren aber besonders der FDP drohen, wenn es um das künftige Regierungsbündnis geht, hören Sie im Interview.