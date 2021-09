Polit-Bloggerin Nocun: "Fake News können Wahl-Entscheidungen beeinflussen"

Falschmeldungen im Netz, Verschwörungs-Mythen: Sie nehmen vor allem im Vorfeld von Wahlen zu. "In den vergangenen Jahren hatten wir unterschiedliche Falschmeldungen, vor allem von Rechtsextremen. Da wurde beispielsweise verbreitet, es hätte Wahlfälschung stattgefunden, oder dass Menschen ohne Staatsbürgerschaft hätten wählen dürfen", sagte die Politikwissenschaftlerin und Bloggerin Katharina Nocun im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems. Menschen würden dadurch in ihren Wahlentscheidungen beeinflusst oder gingen gar nicht mehr wählen. "Es besteht die Gefahr, dass Menschen das Vertrauen in zentrale Institutionen unserer Demokratie verlieren", warnte Nocun. Noch immer täten Plattformen wie Facebook zu wenig in Sachen Faktencheck und Sperrung von Inhalten. Die Faktenchecker - meist ausgebildete Journalisten - kämen wegen der schieren Menge an Falschmeldungen nicht mehr hinterher. Fake News und Verschwörungsmythen gibt es laut Nocun auf nahezu allen Plattformen, von Facebook über Youtube, WhatsApp, Telegram und Tictoc. Teilweise würden solche Nachrichten auch im Privaten verbreitet, per WhatsApp zum Beispiel. Die Expertin rät: "Wenn Sie merken, dass eine Nachricht sehr zugespitzt ist, wenn sie starke Emotionen bei Ihnen hervorruft, prüfen Sie den Wahrheitsgehalt zwei- oder dreimal, bevor Sie so etwas weiterleiten". Welche Gefahr für die Bundestagswahl besteht, hören Sie im Interview.