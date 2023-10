Neue Forschungsstelle Rechtsextremismus in Tübingen: Wissenschaftlich arbeiten für die Demokratie

An der Tübinger Uni ist, bundesweit einzigartig, eine Forschungsstelle Rechtsextremismus eingerichtet worden. Rolf Frankenberger ist der Geschäftsführer. Er hat in SWR Aktuell die Aufgaben der Einrichtung erklärt: "Wir wollen uns nicht nur die harten Neonazis anschauen, sondern alles, was man unter der extremen Rechten fassen kann. Das ist ein sehr breites Spektrum. Und was uns auch interessiert, ist, wie rechtsextreme Narrative in die Gesellschaft hineinwirken." Der Schwerpunkt der Arbeit soll dabei auf Baden-Württemberg und dem Bundesgebiet liegen. "Aber die Rechtsextremismusforschung schaut auch über den Tellerrand hinaus." Denn Rechtsextremismus ist ein weltweites Phänomen. Was die Arbeit der Forschungsstelle bewirken soll, darüber hat Rolf Frankenberger mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler gesprochen.