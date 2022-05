In der Reihe "Helfende Hände" porträtieren wir Menschen, die sich in der Ukraine-Hilfe engagieren. In der ersten Folge ist Sofia Samoylova zu Gast. Die Fotografin und Filmemacherin aus Ludwigshafen organisiert Hilfe für Ukrainer:innen. In ihrer Wohnung leben inzwischen befreundete Geflüchtete aus der Ukraine. Utku Pazarkaya hat mit Sofia Samoylova gesprochen.