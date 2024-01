Weltmarktführer-Treffen in Schwäbisch Hall: "Deutschland ist als Standort teurer als die Schweiz"

Wie steht es um die deutsche Wirtschaft? Diese Frage wird vor allem in der Politik gerade viel gestellt und ist heute sicher auch Thema beim Weltmarktführer-Treffen in Schwäbisch Hall. Für das Familienunternehmen Stihl aus Waiblingen ist Deutschland ein schwieriger Standort. Warum die Firma trotzdem weiterhin auf den Wirtschaftsstandort Deutschland setzt, hat die Finanzchefin von Stihl, Ingrid Jägering, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt.

SWR Aktuell: Wie gut ist der Standort Deutschland aktuell für ein Unternehmen wie Stihl?

Ingrid Jägering: Ja, was hält uns in Deutschland? Sicher nicht die Infrastruktur und die dazugehörigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Sicher auch nicht das deutsche Steuer- und Verwaltungssystem mit seinen unzähligen kleinteiligen Einzelregelungen, mit denen ich mich als Finanzvorstand auseinandersetzen muss. Es sind vor allem – insbesondere bei uns bei Stihl - die motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiter, die trotz allem hier in Deutschland ihre Loyalität unserem Unternehmen gegenüber zeigen. Das ist das Allerwichtigste, was uns am Standort Deutschland wirklich hält und motiviert.

SWR Aktuell: Das klingt schon direkt nach Kritik. Die Inflation war zuletzt hoch, die Energiepreise auch, und auch die Steuerbelastung in Deutschland ist auch nicht gerade niedrig. Wie schaffen Sie es da, auf dem Weltmarkt mit Ihren Produkten weiter vor der Konkurrenz zu liegen?

Jägering: Entscheidend ist die Innovationsfähigkeit aus dem Standort Deutschland heraus und dann natürlich immer zu schauen: wo kriege ich denn wettbewerbsfähige Produkte her? Deutschland - das haben Sie gerade angesprochen - ist der teuerste Standort in unserer Unternehmensgruppe. Selbst die Schweiz ist für uns deutlich günstiger. Trotz des starken Franken in der Schweiz produzieren wir im Moment unsere Sägeketten für den Weltmarkt sehr wettbewerbsfähig dort und überprüfen derzeit, ob wir auch unsere Schienenfertigung dort ansiedeln könnten.

SWR Aktuell: In vielen Branchen heißt es: „Wir brauchen Unterstützung aus der Politik.“ Wie sehr spüren Sie denn so eine Unterstützung im Moment als Familienunternehmen? Oder sagen Sie, die Unterstützung aus der Politik brauchen wir gar nicht, wir wollen einfach nur gute Rahmenbedingungen?

Jägering: Also, wenn Sie das Thema Subventionen ansprechen, das wollen wir nicht. Im Gegenteil, ein kreditfinanzierter Subventionswettlauf ist gar nicht in unserem Interesse. Wir brauchen auch keine Industriestrompreisbrücke. Wir brauchen eine innovative, transformative Industriepolitik, die definitiv nicht auf Subventionen basiert - das ist unser Ziel. Wo wir wirklich Fortschritte machen müssen in Deutschland sind die Digitalisierungsthemen. Da sind die baltischen Staaten komplette Vorreiter. Die sind durchdigitalisiert und viel besser aufgestellt.

SWR Aktuell: Sie sind heute auch beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch-Hall dabei. Was können denn Manager und Managerinnen dort gegenseitig voneinander lernen?

Jägering: Das ist natürlich ein Paradies für Vernetzung und Networking. Da wird es sehr viele Impulsvorträge geben, der Austausch über die unterschiedlichen Industrien in diesen unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Wettbewerbern und dem Ziel, global zu agieren. Das ist ein wunderbarer Austausch auf Augenhöhe, den ich immer sehr gerne annehme. Man kommt schlauer zurück nach all den Gesprächen, die man dort geführt hat. Und das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten, wo wir einfach auf die Herausforderung gucken müssen.