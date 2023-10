Eine ganze Wohnsiedlung ohne Gas – welche Rechte haben die Mieter jetzt?

In der rheinland-pfälzischen Gemeinde Gerolstein ist eine komplette Wohnsiedlung seit Juli vom Gas getrennt. Der Grund: die Eigentümerfirma hat die Gas-Rechnungen nicht bezahlt. Die Möglichkeiten als Mieter sind in so einem Fall begrenzt, erklärt Franz Obst, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes Rheinland-Pfalz. "Man kann natürlich die Miete mindern, die Wohnung bleibt dadurch aber trotzdem kalt. Oder man kauft sich zum Beispiel einen Heizkörper, einen Ölradiator, und behält den Kaufpreis von der Miete ein", so Obst. Das müsse der Vermieter zahlen, denn dieser sei gesetzlich für einen ordnungsgemäßen Zustand der Wohnung verantwortlich, dazu zähle auch die Beheizung. Warum die Situation in Gerolstein sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaft sein könnte, erklärt Obst im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.