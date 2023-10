Lobbyverband: Bei der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken wird Potential vergeudet

Das Schienennetz ist in den vergangenen Jahren geschrumpft, der Bahnverkehr ist dagegen massiv gewachsen. Im Zuge der Verkehrswende sollen jetzt stillgelegte Strecken reaktiviert werden. Dirk Flege, Geschäftsführer beim Lobbyverband Allianz pro Schiene, sieht großes Potential, wie er in SWR Aktuell erklärte. Nur müsste es schneller gehen: "Hunderte Kilometer müssten reaktiviert werden, wenn es nur nach der volkswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit ginge. Was wir bislang in Deutschland schaffen, ist aber nur eine einstellige Kilometerzahl. Mal wieder sind wir im Schneckentempo unterwegs und stehen uns mit unseren Regularien selbst im Weg." Zwar habe der Bund die Rahmenbedingungen verbessert. Vor allem hake es aber bei der Reaktivierung von Güterzugstrecken. "Hier gibt es keinerlei Förderprogramme. Und der große Flaschenhals im Personenverkehr ist die fehlende Zusage: Wer zahlt eigentlich für den Betrieb?" Hier müssten Bund und Länder Antworten finden, forderte Dirk Flege im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.