Aktionswoche Realschule Plus: RP-Bildungsministerin Hubig zeigt sich beeindruckt

In Rheinland-Pfalz ist wieder Aktionswoche für die Realschulen Plus. Zum Auftakt war Landesbildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an der Realschule Plus in Lahnstein zu Gast. "Ich bin beeindruckt vom Zusammenspiel und den Kooperationen dieser Schule mit vielen anderen Schulen und Partnern im Umkreis", so Hubig im SWR. Die Realschule Plus in Lahnstein sei toll vernetzt, außerdem gebe es eine lebendige Schulgemeinschaft. Bei ihrem Besuch machte Hubig auch nochmal Werbung für diese neue, jüngste Schulform im Land. "Die Realschule Plus zeichnet sich dadurch aus, dass sie in hohem Grad berufsorientiert ist und Schülerinnen und Schüler schon früh Unternehmen kennen lernen und Praxistage haben", meint Hubig. Warum trotzdem jede Realschule Plus anders ist, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun.