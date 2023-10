Israelische Bildungsexpertin: "Es hat Warnungen vor so einem Szenario gegeben“

per Mail teilen

Seit Samstagmorgen laufen die massiven Angriffe der Hamas auf Israel - mit vielen hundert Todesopfern, die Zahlen steigen rasant seit dem Wochenende. Wieviel Schuld trägt die israelische Regierung daran, die Bevölkerung nicht besser geschützt zu haben? Für die israelische Bildungsexpertin Anita Haviv hat die Regierung versagt. Sie lebt in der Nähe von Tel Aviv und sagt: "Es hat Warnungen von Journalisten und Medien gegeben, dass genau so ein Szenario kommen könnte, aber trotzdem war die Reaktion der Armee sehr langsam." Es sei eine Kette von Fehlern passiert, die diese Tragödie überhaupt erst möglich gemacht hätten. Sie sei erschüttert, aber vor allem sehr wütend auf die Regierung, so Haviv. Die israelische Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei einfach nicht fähig zu regieren. Welche konkreten Fehler die israelische Bildungsexpertin der Regierung vorwirft, hat sie im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn erklärt.