Ernährungsreport 2023: "Gemüse und Obst bleiben billiger als Fleisch"

Was kaufen und was essen wir? Dazu hat das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Ernährungsreport 2023 vorgestellt. Früher galt: Wem wenig Geld für Essen zur Verfügung steht, ernährt sich automatisch weniger gesund. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmediziner, Prof. Johannes Georg Wechsler, sieht dabei jetzt eine positive Änderung. "Es ist eine Trendwende in den Supermärkten erkennbar, nämlich dass Produkte zuckerärmer werden und Preise angepasst werden. Trotzdem brauchen wir weiterhin Aufklärung. Und ich bin dem Ministerium sehr dankbar, darauf hinzuweisen, dass Gemüse, Obst und Salat immer noch billiger sind als Fleisch", so Prof. Wechsler. Dass sich trotzdem immer noch viele Menschen für fleischreiche Fertiggerichte entscheiden, ist für ihn kein Zeichen von Faulheit. "Es ist eher eine Gewohnheit der Menschen. Und man darf nicht vergessen: Es war auch mal ein Luxus, sich Fleisch leisten zu können", meint der Internist. Wieviel sich inzwischen bei der Kennzeichnung von Lebensmittel getan hat, erklärt Prof. Wechsler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.