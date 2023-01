Plattformen-Steuertransparenzgesetz: Muss ich bei Ebay und Co Steuern zahlen?

Wer privat öfter mal was über Ebay Kleinanzeigen, Facebook Marketplace, Vinted und Co verkauft oder ein Zimmer über Airbnb vermietet, muss neuerdings aufpassen: Seit dem Jahresbeginn verpflichtet das neue "Plattformen-Steuertransparenzgesetz" diese Online-Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen auch private Verkäufer an die Finanzbehörden zu melden. Aber ab wann geht so eine Meldung an das Finanzamt raus? Und mit welchen Tipps sichere ich mich ab, damit ich mit den Behörden erst gar nicht in Konflikte komme? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Saidi Sulilatu vom Geldratgeber "Finanztip" gesprochen.