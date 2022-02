Plastik in den Ozeanen: "Menschheit weiß alles, tut aber nichts"

Plastik in den Weltmeeren ist nicht weniger geworden, sondern noch viel mehr. Laut einer neuen Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und des Umweltverbandes WWF vom Anfang der Woche hat die Plastikverschmutzung in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Passend dazu findet seit gestern im französischen Brest ein dreitägiger Gipfel zum Schutz der Weltmeere statt. Der One Ocean Summit soll Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammenbringen und über konkrete Maßnahmen zum Schutz der Ozeane beraten. Der Münchner Umweltaktivist und IT-Unternehmer Günther Bonin hat vor einigen Jahren den Verein One Earth - One Ocean gegründet. Er freut sich zwar darüber, dass dieser Gipfel ins Leben gerufen wurde, aber Hoffnung auf Veränderung hat er kaum: "Die Menschheit weiß alles, tut aber eigentlich nichts", sagte Bonin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.